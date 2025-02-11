У России в 2024 году была самая низкая безработица среди экономик G20

Сильнее всего она выросла в Канаде Самая низкая безработица среди крупнейших экономик мира в прошлом году принадлежала России, при этом сильнее всего она выросла в Канаде, следует из анализа РИА Новости данных национальных статистических служб.
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