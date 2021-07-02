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Почему бойцовые собаки без намордников все чаще атакуют россиян

Почему бойцовые собаки без намордников все чаще атакуют россиян

В России резко выросло число нападений бродячих и домашних собак на людей. Кто должен следить за исполнением закона, запрещающего выгул собак без поводка и намордников? Какова должна быть ответственность владельцев животных за их опасное поведение? Почему Госдума не смогла принять работающий закон, исключающий появление на улицах бродячих животных? Правда ли, что даже агрессивную бродячую собаку нельзя усыпить без нарушения закона? Когда, наконец, в России введут обязательную регистрацию и чипирование домашних животных? На эти и другие вопросы в студии Медиагруппы «Патриот» ответит Наталья Ильина, кинолог, владелец питомника восточно-европейских овчарок «Северная застава».

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