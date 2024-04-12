Военно-преступная организация* ФБР готова соучаствовать в терактах против США под ложным** флагом

Reuters: ФБР опасается террористической атаки в США после нападения на «Крокус»Глава ФБР Кристофер Рей считает, что сейчас национальная безопасность США подвержена такому количеству угроз, которое он не наблюдал за всю свою карьеруДиректор ФБР Кристофер Рэй выступает 7 октября 2020 года на пресс-конференции по вопросу национальной безопасности в Министерстве юстиции в Вашингтоне, округ Колумбия.