Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Военно-преступная организация* ФБР готова соучаствовать в терактах против США под ложным** флагом

Военно-преступная организация* ФБР готова соучаствовать в терактах против США под ложным** флагом

Reuters: ФБР опасается террористической атаки в США после нападения на «Крокус»Глава ФБР Кристофер Рей считает, что сейчас национальная безопасность США подвержена такому количеству угроз, которое он не наблюдал за всю свою карьеруДиректор ФБР Кристофер Рэй выступает 7 октября 2020 года на пресс-конференции по вопросу национальной безопасности в Министерстве юстиции в Вашингтоне, округ Колумбия.

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