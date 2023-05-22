Ай-нане-нане! Собсна, поддерживаю

Настоящие цыгане попросили Президента России запретить оскорбительный термин "инфоцыгане" В.В.Путин поддержал идею запрета термина "инфоцыгане" на телевидении и в СМИ В ходе заседания Совета по межнациональным отношениям российский историк, специалист в области этнографии и истории цыган Надежда Деметер предложила законодательно запретить использование в медийной сфере словосочетания, "указывающие на национальную принадлежность и имеющие ярко выраженный негативный оттенок", а также слово "инфоцыгане", которое "вызывает цыганофобию".