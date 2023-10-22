Женщина с зарплатой 100 тыс.руб. не выгодна в домашнем хозяйстве

Люся Люся

Бред. По ТВ показывают шоу, а не реальную жизнь. Если там показать хотелки простых женщин, то кому это будет интересно? Таких и на работе, и во дворе полно. Вот и показывают идиоток. Чтобы народ возмутить. На эмоции рассчитано. И да, ТВ не смотрю лет 30.