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  • Люся Люся
    Бред.  По ТВ показывают шоу, а не реальную жизнь. Если там показать хотелки простых женщин, то кому это будет интерес...Женщина с зарплат...
  • Владимир Соколов
    как обычно)) бабе вопрос задали ,а она мораль читать стала))Женщина с зарплат...
  • Лариса Сергеевна
    ))Не судите, да не судимы будете)))Женщина с зарплат...

Женщина с зарплатой 100 тыс.руб. не выгодна в домашнем хозяйстве

Женщина с зарплатой 100 тыс.руб. не выгодна в домашнем хозяйстве

Морена, спасибо за публикацию моего письма о женщинах 25-45 лет. Открою вам маленький секрет: я работаю юристом, много веду бракоразводных процессов.

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Комментарии
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Лариса Сергеевна
))Не судите, да не судимы будете)))
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2 час.
Владимир Соколов
как обычно)) бабе вопрос задали ,а она мораль читать стала))
Ответить
1 час.
Люся Люся
Бред.  По ТВ показывают шоу, а не реальную жизнь. Если там показать хотелки простых женщин, то кому это будет интересно?  Таких и на работе, и во дворе полно. Вот и показывают идиоток. Чтобы народ возмутить. На эмоции рассчитано.  И да, ТВ не смотрю лет 30.
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16 мин.

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