Морена, спасибо за публикацию моего письма о женщинах 25-45 лет. Открою вам маленький секрет: я работаю юристом, много веду бракоразводных процессов.
Женщина с зарплатой 100 тыс.руб. не выгодна в домашнем хозяйстве
Комментарии
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Лариса Сергеевна
))Не судите, да не судимы будете)))
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2 час.
Владимир Соколов
как обычно)) бабе вопрос задали ,а она мораль читать стала))
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1 час.
Люся Люся
Бред. По ТВ показывают шоу, а не реальную жизнь. Если там показать хотелки простых женщин, то кому это будет интересно? Таких и на работе, и во дворе полно. Вот и показывают идиоток. Чтобы народ возмутить. На эмоции рассчитано. И да, ТВ не смотрю лет 30.
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16 мин.
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