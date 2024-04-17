ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР
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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Чёрные и белые лебеди в Ростокине не сразу нашли общий язык

Чёрные и белые лебеди в Ростокине не сразу нашли общий язык

Новые жильцы появились в «Саду будущего» в Ростокине. Это две пары чёрных австралийских лебедей. — Коренные обитатели пруда — пара белых лебедей — встретили поначалу новосёлов очень неласково, даже пришлось натянуть поперёк пруда прочную сетку.

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