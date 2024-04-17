Чёрные и белые лебеди в Ростокине не сразу нашли общий язык

Новые жильцы появились в «Саду будущего» в Ростокине. Это две пары чёрных австралийских лебедей. — Коренные обитатели пруда — пара белых лебедей — встретили поначалу новосёлов очень неласково, даже пришлось натянуть поперёк пруда прочную сетку.