Чёрные и белые лебеди в Ростокине не сразу нашли общий язык

Новые жильцы появились в «Саду будущего» в Ростокине. Это две пары чёрных австралийских лебедей. — Коренные обитатели пруда — пара белых лебедей — встретили поначалу новосёлов очень неласково, даже пришлось натянуть поперёк пруда прочную сетку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии