Прокуратура Севастополя нашла нарушения в деятельности управляющих компаний

Прокуратура Нахимовского района г. Севастополя проверила исполнение требований законодательства Российской Федерации о порядке размещения информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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