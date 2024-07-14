Александр Цыбульский поздравил рыбаков Архангельской области с профессиональным праздником

Уважаемые работники и ветераны рыбопромышленного комплекса, любители и профессионалы рыбной ловли! Примите поздравления с Днем рыбака!Уважаемые работники и ветераны рыбопромышленного комплекса, любители и профессионалы рыбной ловли! Примите поздравления с Днем рыбака!Этот праздник объединяет не только профессионалов, работников отрасли, но и тех, для кого рыбалка — это любимое увлечение.