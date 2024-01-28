"Техас. Единый в своей неделимости перед Богом". Кстати, начинаю догадываться, отчего загадочно улыбается Путин

Христос Второй

Раздули из мухи слона .... Все пиндосы уладят мирно ... Границу восстановят , колючие заграждения натянут ... Мексиканцев ввозить будут официально...Байдену дадут денег в требуемом им объеме, которые он попилит с Зеленским и группой лиц из Госдепа...единственное , что будет упущенно некоторое время , а за этот период Россия наберёт ещё некоторый объем силы и будет продолжать реконструировать ядерный щит , космический гарпун нападения на спутники США и много другое.