Юрий Кот Когда роешь кому-то яму, рой со всеми удобствами. Так меня учили относиться к ямокопателям родители.
"Техас. Единый в своей неделимости перед Богом". Кстати, начинаю догадываться, отчего загадочно улыбается Путин
Комментарии
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карюкалов вячеслав
Хм.
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8 час.
Валерий Светлый
Я ДАВНО ГОВОРИЛ О ДЕПОРТАЦИИ ИЗРАИЛЯ В США
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6 час.
Христос Второй
Раздули из мухи слона .... Все пиндосы уладят мирно ... Границу восстановят , колючие заграждения натянут ... Мексиканцев ввозить будут официально...Байдену дадут денег в требуемом им объеме, которые он попилит с Зеленским и группой лиц из Госдепа...единственное , что будет упущенно некоторое время , а за этот период Россия наберёт ещё некоторый объем силы и будет продолжать реконструировать ядерный щит , космический гарпун нападения на спутники США и много другое.
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4 час.
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