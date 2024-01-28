Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Техас. Единый в своей неделимости перед Богом". Кстати, начинаю догадываться, отчего загадочно улыбается Путин

Юрий Кот   Когда роешь кому-то яму, рой со всеми удобствами. Так меня учили относиться к ямокопателям родители.

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Комментарии
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карюкалов вячеслав
Хм.
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8 час.
Валерий Светлый
Я ДАВНО ГОВОРИЛ О ДЕПОРТАЦИИ ИЗРАИЛЯ В США
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6 час.
Христос Второй
Раздули из мухи слона .... Все пиндосы уладят мирно ... Границу восстановят , колючие заграждения натянут ... Мексиканцев ввозить будут официально...Байдену дадут денег в требуемом им объеме, которые он попилит с Зеленским и группой лиц из Госдепа...единственное , что будет упущенно некоторое время , а за этот период Россия наберёт ещё некоторый объем силы и будет продолжать реконструировать ядерный щит , космический гарпун нападения на спутники США и много другое.
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4 час.

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