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Гастроэнтеролог объяснила, каким должен быть завтрак школьника

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, каким должен быть завтрак школьника. По её словам, утренний приём пищи лучше составлять сразу из нескольких групп продуктов — это поможет ребёнку насытиться и получить энергию для учёбы, но при этом не вызовет тяжести и сонливости на первых уроках.

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