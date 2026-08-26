Гастроэнтеролог объяснила, каким должен быть завтрак школьника

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, каким должен быть завтрак школьника. По её словам, утренний приём пищи лучше составлять сразу из нескольких групп продуктов — это поможет ребёнку насытиться и получить энергию для учёбы, но при этом не вызовет тяжести и сонливости на первых уроках.