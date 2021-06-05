Ролан Гаррос. Свитолина играет с Крейчиковой, Стивенс – с Муховой, Грачева встретится с Костюк, Швентек – с Контавейт

В седьмой день «Ролан Гаррос» Варвара Грачева сыграет с Мартой Костюк. Чемпионка-2020 Ига Швентек поборется с Анетт Контавейт, а финалистка София Кенин – с Джессикой Пегулой.
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