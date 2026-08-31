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Происшествия

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Сотрудники Госавтоинспекции Республики Марий Эл пресекли противоправные действия нетрезвого водителя

Сотрудники Госавтоинспекции Республики Марий Эл пресекли противоправные действия нетрезвого водителя

«Сотрудники Госавтоинспекции МВД по Республике Марий Эл во время патрулирования территории города Йошкар-Олы попытались остановить автомобиль ВАЗ-2110.

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