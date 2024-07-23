Какие меры приняли власти Барнаула после июньских пожаров в трамваях?

В Барнауле усилили контроль за состоянием сетей и планируют отремонтировать контактные сети на нескольких участках Власти Барнаула усилили контроль за состоянием путевого хозяйства электротранспорта в краевой столице.
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