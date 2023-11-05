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Где ваша совесть.., или почему за счет одних в СССР развивали других

Где ваша совесть.., или почему за счет одних в СССР развивали других

С одной стороны мне не постоянно задают вопросы, для чего, во времена СССР, строили заводы, фабрики, дороги, школы, больницы, в бывших союзных республиках, оплачивая все это из средств более развитых регионов СССР.

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VLADIMIR CHERNYSHOV
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