С одной стороны мне не постоянно задают вопросы, для чего, во времена СССР, строили заводы, фабрики, дороги, школы, больницы, в бывших союзных республиках, оплачивая все это из средств более развитых регионов СССР.
Где ваша совесть.., или почему за счет одних в СССР развивали других
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VC
VLADIMIR CHERNYSHOV
https://absolute-rating.mirtesen.ru/blog/43792680166/Kazaham-dvazhdyi-vpravili-mozg-Snachala-Orban-potom-Krasnyiy-kaz?utm_referrer=mirtesen.ru
Казахам дважды вправили мозг. Сначала - Орбан, потом - "Красный казах" - Абсолютный рейтинг - 6 ноября - 43792680166
Абсолютный рейтинг - МирТесен
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16 час.
Ингерман Ланская
ещё одно подтверждение малограмотности и глупости конопатого упыря
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4 час.
КУАТ
Что за бред? Чиновники могут хозяйничать на частном предприятии? Очередной фейк.
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9 мин.
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