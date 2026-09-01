Китай опроверг слова Стубба о якобы воздействии Пекина на Москву в вопросах ЯО

Как оказалось, Стубб, мягко говоря, соврал, рассказывая о содержании своего разговора с главой МИД КНР.
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