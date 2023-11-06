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Times: Семья Берлускони выселит девушек -бывших участниц вечеринок «Бунга-бунга»

Times: Семья Берлускони выселит девушек -бывших участниц вечеринок «Бунга-бунга»

Наследники бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони собираются выселить из принадлежавших политику квартир и вилл нескольких девушек — бывших участниц устраиваемых им вечеринок под названием «Бунга-бунга».

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