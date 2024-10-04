Участники сессии «Метрополис» подняли вопрос о роли генпроектировщика в строительстве на форуме 100+

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 октября, ФедералПресс. Вернуть в российское законодательство понятие «генерального проектировщика» предложили участники сессии «Роль и функции генерального проектировщика на примере реализации технически сложных и уникальных объектов».
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