Аллерголог Усачева: при анафилаксии нужно срочно звонить в службу спасения

При повторяющихся контактах с насекомыми у человека развивается аллергия на них. Причем речь идет не только о повторных укусах, но и постоянном вдыхании частиц жалящего насекомого, рассказала аллерголог-иммунолог, заведующая консультативно-диагностическим центром Российской детской клинической больницы Минздрава России Анна Усачева.
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