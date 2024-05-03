Аллерголог Усачева: при анафилаксии нужно срочно звонить в службу спасения

При повторяющихся контактах с насекомыми у человека развивается аллергия на них. Причем речь идет не только о повторных укусах, но и постоянном вдыхании частиц жалящего насекомого, рассказала аллерголог-иммунолог, заведующая консультативно-диагностическим центром Российской детской клинической больницы Минздрава России Анна Усачева.