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Лавров назвал наглостью заявления Евросоюза о миротворцах на Украине

Лавров назвал наглостью заявления Евросоюза о миротворцах на Украине

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в беседе с медиахолдингом «Красная звезда» заявил, что дискуссии, которые ведутся в Европе о направлении миротворческих сил на территорию Украины являются наглостью.

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