Лавров назвал наглостью заявления Евросоюза о миротворцах на Украине

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в беседе с медиахолдингом «Красная звезда» заявил, что дискуссии, которые ведутся в Европе о направлении миротворческих сил на территорию Украины являются наглостью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии