Где заправить бензин АИ-95 за 100 рублей литр в Крыму 6 сентября: адреса АЗС

Сегодня, 6 сентября с 9:00 бензин АИ-95 по 100 рублей за литр в свободной продаже в Крыму на следующих АЗС: Симферополь АТАН АЗС-20 — улица Киевская, 148Б (АШАН) · АИ-95 — только наличный расчёт АТАН АЗС-24 — улица Бородина, 67 · АИ-95 — только наличный расчёт АТАН АЗС-92 — улица Севастопольская, 253 · АИ-95 — только наличный расчёт АТАН АЗС-95 — Евпаторийское шоссе, 20 (Жигулина Роща/Меганом) · АИ-95 — только наличный расчёт АТАН АЗС-120 — улица Киевская, 183 (возле магазина Ашан) · АИ-95 — только наличный расчёт Симферопольский район АТАН АЗС-28 — село Грушевое, 15 (с ГРЭС) · АИ-95 — только наличный расчёт АТАН АЗС-58 — 14 км автодороги Симферополь–Харьков · АИ-95 — только наличный расчёт АТАН АЗС-205 — автодорога А291 (Таврида), 196 км + 500 м (из Симферополя в Керчь) · АИ-95 — только наличный расчёт Алушта и окрестности АТАН АЗС-11 — Нижняя Кутузовка, 4-й км а/д Алушта–Симферополь (в Симферополь) · АИ-95 — только наличный расчёт АТАН АЗС-12 — Нижняя Кутузовка, 4-й км а/д Алушта–Симферополь (в Ялту) · АИ-95 — только наличный расчёт АТАН АЗС-13 — пгт Партенит, а/д Симферополь-Ялта-Севастополь, 61-й км · АИ-95 — только наличный расчёт АТАН АЗС-18 — село Кипарисное, улица Алуштинская, 45 · АИ-95 — только наличный расчёт Армянск АТАН АЗС-72 — Херсонское шоссе, 1 · АИ-95 — только наличный расчёт Бахчисарайский район АТАН АЗС-192 — село Приятное Свидание, улица Железнодорожная, 17 · АИ-95 — только наличный расчёт Белогорский район АТАН АЗС-104 — пгт Зуя, автодорога А291, 184 км + 100 м · АИ-95 — только наличный расчёт АТАН АЗС-204 — пгт Зуя, участок №3 (Таврида) · АИ-95 — только наличный расчёт Евпатория АТАН АЗС-137 — улица Чапаева, участок 50 (на выезде в Мирный) · АИ-95 — только наличный расчёт Керчь АТАН АЗС-51 — улица Горького, 3Ж · АИ-95 — только наличный расчёт Красногвардейский район АТАН АЗС-79 — пгт Красногвардейское, улица Строителей, 6 · АИ-95 — только наличный расчёт Красноперекопск АТАН АЗС-170 — улица Таврическая, 153 · АИ-95 — только наличный расчёт Ленинский район АТАН АЗС-102 — Красногорское с.