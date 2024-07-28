Внешний вид Меган Маркл на бизнес-саммите оценили фразой «она неряха»

Внешний вид американской актрисы Меган Маркл на бизнес-саммите оценили фразой «она неряха». На соответствующее фото, опубликованное владелицей косметического бренда Бобби Браун в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), обратило внимание Page Six.
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