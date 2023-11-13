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История избившего сотрудника ДПС Алиева получила неожиданный финал

История избившего сотрудника ДПС Алиева получила неожиданный финал

Началась эта история ещё весной и на тот момент наделала много шума, но как и большинство происшествий с течением времени была забыта под ворохом других эпизодов, а ведь вспомнить есть о чем! Санкт-Петербург Началась эта история с классической ситуации на дороге, когда один водитель пытался всех обмануть и влезть в полосу черт знает откуда, а второй просто продолжал движение в своей полосе и посмел не уступить место в ряду иностранному специалисту.

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Комментарии
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Nikolay Zakharov
Не только чистить но и садить,за такие приговоры.
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2 час.
Анатолий Витушкин
А как Алиев попал в ЗакС?
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2 час.
Игорь Морозов
Это не просто беспредел, это УЖАСНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ, УЖАСНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ , УЖАСНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ.
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1 час.

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