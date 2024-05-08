Медвежий угол
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Медвежий угол

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Мигранты готовят бунт в России? Объявлено о полной готовности

Мигранты готовят бунт в России? Объявлено о полной готовности

Политолог и член Общественной палаты, Армен Гаспарян, выразил серьезные опасения относительно текущего состояния миграционной политики в России, подчеркнув ее неэффективность и потенциальные риски для будущего страны.

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Комментарии
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т
татьяна
Такое чувство,что мигрантов завезли СПЕЦИАЛЬНО-как &quot;пятую колонну&quot;.Ведь иначе никак Россию не победить-только как изнутри!
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2 час.
Юрис Хартманис
Охренеть!и что думать о депутатах….
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1 час.
ГМ
Георгий Михалев
Обычное дело. Для этого они и ехали. Критическая масса набралась, теперь будут вырезать местное население.
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1 час.

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