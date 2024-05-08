Мигранты готовят бунт в России? Объявлено о полной готовности

Такое чувство,что мигрантов завезли СПЕЦИАЛЬНО-как "пятую колонну".Ведь иначе никак Россию не победить-только как изнутри!

Охренеть!и что думать о депутатах….

ГМ

Георгий Михалев

Обычное дело. Для этого они и ехали. Критическая масса набралась, теперь будут вырезать местное население.