Собянин заявил, что ПВО отразили атаку БПЛА в подмосковном Богородске

Global look press/ZUMAPRESS.com/Sra Tyler Woodward Беспилотник предпринял попытку атаковать Москву. Дрон был сбит средствами противовоздушной обороны в Подмосковье, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.
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