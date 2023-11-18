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Собянин заявил, что ПВО отразили атаку БПЛА в подмосковном Богородске

Собянин заявил, что ПВО отразили атаку БПЛА в подмосковном Богородске

Global look press/ZUMAPRESS.com/Sra Tyler Woodward Беспилотник предпринял попытку атаковать Москву. Дрон был сбит средствами противовоздушной обороны в Подмосковье, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

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