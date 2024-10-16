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  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

Исследование направлено на изучение болевых ощущений, связанных с вирусной инфекцией

Введение В рамках исследования, опубликованного в журнале «Brain, Behavior and Immunity«, группа ученых из Бразилии, США и Южной Кореи провела исследование с целью понять механизмы, посредством которых вирусные инфекции вызывают боль.

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