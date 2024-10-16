Исследование направлено на изучение болевых ощущений, связанных с вирусной инфекцией

Введение В рамках исследования, опубликованного в журнале «Brain, Behavior and Immunity«, группа ученых из Бразилии, США и Южной Кореи провела исследование с целью понять механизмы, посредством которых вирусные инфекции вызывают боль.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии