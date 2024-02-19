Когда закончится СВО? Боевой командир указал на два фактора

Командир "Ахмата" прогнозирует завершение СВО в этом году.Командир отряда спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС России Апты Алаудинов считает, что спецоперация в Незалежной в том виде, в котором она идёт сейчас, может завершиться уже этой осенью.