Командир "Ахмата" прогнозирует завершение СВО в этом году.Командир отряда спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС России Апты Алаудинов считает, что спецоперация в Незалежной в том виде, в котором она идёт сейчас, может завершиться уже этой осенью.
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