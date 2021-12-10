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Прибавку к пенсии в 3000 рублей скоро отменят: Нужно успеть до 1 января

Прибавку к пенсии в 3000 рублей скоро отменят: Нужно успеть до 1 января

До конца декабря пенсионеры в некоторых регионах могут получить единовременную выплат в 3000 рублей. Недавно власти этих регионов приняли решение о продлении срока выплат, но только до конца года: с 1 января 2022 года их больше начислять не будут.

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