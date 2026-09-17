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Игнатьев: законопроект об "адских" санкциях направлен на партнеров России

Игнатьев: законопроект об "адских" санкциях направлен на партнеров России

Политолог-американист Глеб Игнатьев рассказал RTVI о последствиях принятия закона об "адских" санкцияхАмериканский закон об «адских» санкциях, разрешающий президенту Дональду Трампу вводить пошлины до 100% на товары из стран, закупающих нефть и газ у России, будет иметь последствия для энергетического рынка во всем мире.

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