Скотт Риттер: Трамп и Украина – заранее спланированная многоходовочка США Ирэн ОрлонскаяСкотт Риттер, бывший разведчик американской морской пехоты, высказал мнение о том, что США заранее спланировали ситуацию на Украине, и что Дональд Трамп использовал стратегический подход в переговорах между Киевом и Вашингтоном.