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Скотт Риттер: Трамп и Украина – заранее спланированная многоходовочка США

Скотт Риттер: Трамп и Украина – заранее спланированная многоходовочка США

Скотт Риттер: Трамп и Украина – заранее спланированная многоходовочка США Ирэн ОрлонскаяСкотт Риттер, бывший разведчик американской морской пехоты, высказал мнение о том, что США заранее спланировали ситуацию на Украине, и что Дональд Трамп использовал стратегический подход в переговорах между Киевом и Вашингтоном.

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