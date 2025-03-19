Скотт Риттер: Трамп и Украина – заранее спланированная многоходовочка США Ирэн ОрлонскаяСкотт Риттер, бывший разведчик американской морской пехоты, высказал мнение о том, что США заранее спланировали ситуацию на Украине, и что Дональд Трамп использовал стратегический подход в переговорах между Киевом и Вашингтоном.
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