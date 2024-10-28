АЭС в Венгрии будет использовать французское и российское ядерное топливо

Венгерская АЭС будет использовать французские топливные стержни, соответствующий контракт был подписан между поставщиком — французской компанией Framatome и АЭС, сообщили 28 октября в ходе пресс-конференции.
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