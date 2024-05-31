Присяжные признали Трампа виновным в фальсификации документов по делу порноактрисы

Кандидат в президенты США мог платить порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание об их связи.Суд присяжных в США признал Дональда Трампа виновным по 34 случаям фальсификации документов в связи с выплатой денег за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс.