Присяжные признали Трампа виновным в фальсификации документов по делу порноактрисы

Кандидат в президенты США мог платить порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание об их связи.Суд присяжных в США признал Дональда Трампа виновным по 34 случаям фальсификации документов в связи с выплатой денег за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс.
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