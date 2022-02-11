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Сын Роналду перешел в «МЮ». Он будет играть под 7-м номером

Криштиану Роналду-младший стал игроком «Манчестер Юнайтед». Джорджина Родригес опубликовала фото с презентации Роналду-младшего и написала: «Боремся за мечты вместе.

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