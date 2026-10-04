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Царьград

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Эксперт БКС: В 2026 году необлагаемая сумма по вкладам составит 160 тыс.

Эксперт БКС: В 2026 году необлагаемая сумма по вкладам составит 160 тыс.

В 2026 году необлагаемая сумма дохода по банковским вкладам в России составит 160 тысяч рублей. Этот порог зависит от ключевой ставки Центрального Банка.

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