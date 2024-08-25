В Петербурге полиция задержала подозреваемого в повреждении объекта культурного наследия

Он разбил стеклянную поверхность двери по адресу Таврическая 37 24 августа в Центральном районе Петербурга силами полиции был задержан 38-летний мужчина, который обвиняется в повреждении объекта культурного наследия.
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