Арифметика эконадзора: сколько стоит нарушение экологии в Забайкалье

Министерство природных ресурсов Забайкальского края подвело итоги работы за прошедшую неделю. За этот период специалисты провели 114 мероприятий экологического надзора.
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