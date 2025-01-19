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Петербургский дневник

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Петербуржцев приглашают посетить Блокадный мемориал на Левашовском хлебозаводе

Петербуржцев приглашают посетить Блокадный мемориал на Левашовском хлебозаводе

Зайти внутрь можно через воссозданный коридор ленинградской коммуналки Петербуржцы и гости Северной столицы могут бесплатно посетить выставку о самой трагичной, но одновременно и самой героической странице истории Левашовского хлебозавода.

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