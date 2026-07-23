Интеллектуальный МАПП «Пограничный» — как модернизация пункта сократит время контроля до 10 минут

Интеллектуальный МАПП «Пограничный» — это масштабный проект модернизации автомобильного пункта пропуска, направленный на ускорение пограничного и таможенного контроля, повышение пропускной способности и внедрение современных цифровых технологий.
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