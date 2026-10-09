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Глава Минобороны Франции призвала страну готовиться воевать против России

Глава Минобороны Франции призвала страну готовиться воевать против России Французское оборонное ведомство подготовило проект нового военного бюджета.

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