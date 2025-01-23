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Царьград

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Российский чиновник подтвердил ликвидацию японского наемника в Гуляйполе

Российский чиновник подтвердил ликвидацию японского наемника в Гуляйполе

Владимир Рогов, представитель Общественной палаты, подтвердил ликвидацию японского наемника ВСУ Кото Оно в городе Гуляйполе, Запорожская область, подчеркнув, что это послужит уроком для всех, кто вторгнется на российскую территорию.

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