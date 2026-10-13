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Мировое обозрение

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США заставляют Европу покупать за свои деньги американское оружие

США заставляют Европу покупать за свои деньги американское оружие

Главное в тезисах: Италия закупает «Пантеру»: 25 сентября Управление вооружений Сухопутных войск Италии запустило процедуру приобретения до 132 новых основных боевых танков на базе KF51 Panther и 140 гусеничных машин на унифицированной платформе с предельным бюджетом 5,143 млрд евро.

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