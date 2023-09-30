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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вратаря «Валвейка» Вассена унесли на носилках после столкновения с форвардом «Аякса» Бробби. Врачи воспользовались дефибриллятором, оказывая ему помощь

Вратаря «Валвейка» Вассена унесли на носилках после столкновения с форвардом «Аякса» Бробби. Врачи воспользовались дефибриллятором, оказывая ему помощь

«Валвейк» принимал «Аякс» в рамках 7-го тура Эредивизи. На 85-й минуте вратарь хозяев столкнулся с Байаном Бробби – форвард на высокой скорости врезался в него.

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