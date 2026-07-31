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NewsOne

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Из панк-барабанщиц и прорабов в "ночные ведьмы", чтобы летать на дронах в зоне СВО

Корреспондент интернет-издания Украина.ру Александр Чаленко поговорил с девушками, которые прибыли в Новороссию в зону СВО, чтобы вступить в добровольческий отряд "Ночные ведьмы", созданный ЦСН "Барс-Сармат".

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