Мария Захарова: Не настало ли время Германии выплачивать компенсации блокадникам Ленинграда всех национальностей?

Анналена Бербок потребовала поставить Украине дальнобойное оружие: «Сейчас настало время, чтобы наконец найти в себе силы сделать то, что уже делают наши партнёры» В этой связи у меня несколько вопросов к этой оголтелой ксенофобке 👇 Во-первых, не настало ли время отменить статус Гитлера и других преступников Третьего рейха в качестве почётных граждан? Поразительно, но факт: многие города Германии до сих пор не лишили ни Гитлера, ни других нацистских лидеров статуса «почётных граждан».