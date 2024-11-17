Анналена Бербок потребовала поставить Украине дальнобойное оружие: «Сейчас настало время, чтобы наконец найти в себе силы сделать то, что уже делают наши партнёры» В этой связи у меня несколько вопросов к этой оголтелой ксенофобке 👇 Во-первых, не настало ли время отменить статус Гитлера и других преступников Третьего рейха в качестве почётных граждан? Поразительно, но факт: многие города Германии до сих пор не лишили ни Гитлера, ни других нацистских лидеров статуса «почётных граждан».
Мария Захарова: Не настало ли время Германии выплачивать компенсации блокадникам Ленинграда всех национальностей?
Комментарии
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Владимир Соловьев
ОБЫЧНО РОССИЯ ВСЕМ И ВСЁ ДАРИТ ОТ СЕБЯ. НАПРИМЕР БЕСПЛАТНО ПОДАРИЛИ НЕМЦАМ ГДР И ГЕРМАНИЯ СТАЛА ВДВОЕ БОЛЬШЕ!
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38 мин.
Максим Ширяев
Хитрожопым петербуржцам - а Вы зачем проголосовали за переименование? С какой рожей просить компенсацию за подвиг Ленинградцев?
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6 мин.
ВП
Виктор Попов
Мария! А с Кого Берут Пример НЕМЦЫ??? На День ПОБЕДЫ "ФАНЕРУЕТСЯ!" Один из Самых Главных Символов(!) ПОБЕДЫ, к Подножию Которого Советский Солдат-ПОБЕДИТЕЛЬ(!) Швырял Штандарты(!) Армии Гитлеровской Германии!!! А в Торжественных Речах НЕ Слышно ИМЕНИ Верховного ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО, под Руководством Которого Советская Красная Армия при Поддержке ВСЕГО(!) Советского Народа УНИЧТОЖИЛА "Коричневую Чуму!" 20-го Века!!! А, Ельцин-Центр ДО Сих Пор как КЛЕЙМО Позорной Части Истории Нашего Государства на Виду у Всего мира!!!
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4 мин.
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