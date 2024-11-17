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Мария Захарова: Не настало ли время Германии выплачивать компенсации блокадникам Ленинграда всех национальностей?

Мария Захарова: Не настало ли время Германии выплачивать компенсации блокадникам Ленинграда всех национальностей?

Анналена Бербок потребовала поставить Украине дальнобойное оружие: «Сейчас настало время, чтобы наконец найти в себе силы сделать то, что уже делают наши партнёры»  В этой связи у меня несколько вопросов к этой оголтелой ксенофобке 👇  Во-первых, не настало ли время отменить статус Гитлера и других преступников Третьего рейха в качестве почётных граждан?  Поразительно, но факт: многие города Германии до сих пор не лишили ни Гитлера, ни других нацистских лидеров статуса «почётных граждан».

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Комментарии
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Владимир Соловьев
ОБЫЧНО РОССИЯ ВСЕМ И ВСЁ ДАРИТ ОТ СЕБЯ. НАПРИМЕР БЕСПЛАТНО ПОДАРИЛИ НЕМЦАМ ГДР И ГЕРМАНИЯ СТАЛА ВДВОЕ БОЛЬШЕ!
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38 мин.
Максим Ширяев
Хитрожопым петербуржцам - а Вы зачем проголосовали за переименование? С какой рожей просить компенсацию за подвиг Ленинградцев?
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ВП
Виктор Попов
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