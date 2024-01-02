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Силы ПВО сбили ракеты «Точка-У» и «Ольха» над Белгородом

Российские средства противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима атаковать территорию Белгородской области, уничтожив запущенные ВСУ ракеты «Точка-У» и «Ольха» в количестве девяти штук.

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