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Закон, порядок, государство

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Полицейские уличили жителя Краснодарского края в мошенничестве при получении выплат

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Отдела МВД России по Белореченскому району оперативным путём получили информацию о том, что 26-летний местный житель может быть причастен к мошенничеству при получении выплат.

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