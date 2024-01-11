Полицейские уличили жителя Краснодарского края в мошенничестве при получении выплат

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Отдела МВД России по Белореченскому району оперативным путём получили информацию о том, что 26-летний местный житель может быть причастен к мошенничеству при получении выплат.
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