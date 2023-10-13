Представители ХАМАС заявили, что ценят позицию и усилия Путина и России

Представители движения ХАМАС сделали Telegram-канале официальное заявление для прессы, в котором заявили, что ценят позицию российского президента Владимира Путина, который отверг агрессию и блокаду Газы.
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