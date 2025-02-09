Козлов о Ливо: «Если качественный игрок хочет получить гражданство России и работать на благо страны, то почему бы и нет»

Ранее агент 31-летнего канадца заявил, что у форварда есть желание получить российский паспорт. – Как вы относитесь к тому, что Джошуа Ливо хочет получить российское гражданство? – Я считаю, что если качественный игрок хочет получить российское гражданство и работать на благо нашей страны, то почему бы и нет.
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