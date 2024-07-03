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Морской бой под звёздами: Появилось эпичное видео уничтожения катеров ВСУ у Новороссийска

Минобороны РФ показало видео уничтожения безэкипажных катеров у Новороссийска Минобороны России опубликовало видео уничтожения в акватории Чёрного моря двух безэкипажных катеров ВСУ, следовавших в направлении Новороссийска.

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