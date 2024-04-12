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“Заставили читать молитву”, – в Госдуме считают, что пранкеры Лексус и Вован опозорили главу МОК Томаса Баха на весь мир

“Заставили читать молитву”, – в Госдуме считают, что пранкеры Лексус и Вован опозорили главу МОК Томаса Баха на весь мир

В Госдуме с треском разнесли главу МОК Томаса Баха после очередного пранка Лексуса и Вована. Председатель комитета Госдумы по международным делам и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала пранк Лексуса и Вована над главой МОК Томасом Бахом и зампредседателя ЕС Маргаритисом Схинасом.

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Комментарии
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ДШ
Дмитрий Шершов
Журова, Роднина, Валуев и т.п. такие проходят по аписку ЕДРа. Думайте, когда голосуете!
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