Хуситы заявили об ударе по Тель-Авиву с применением "гиперзвуковой ракеты"

Представитель йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah заявил, что повстанцы нанесли удар по району Яффо в Тель-Авиве с применением "гиперзвуковой ракеты".
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