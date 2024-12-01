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Хуситы заявили об ударе по Тель-Авиву с применением "гиперзвуковой ракеты"

Хуситы заявили об ударе по Тель-Авиву с применением "гиперзвуковой ракеты"

Представитель йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah заявил, что повстанцы нанесли удар по району Яффо в Тель-Авиве с применением "гиперзвуковой ракеты".

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